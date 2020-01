Multipurpose Drawstring Bag for Men & Women – Spiral Tie Dye (2) Cinch Backpack Tote Sack Large Storage Sackpack for Gym Travel Hiking Portable 9585

Price: 12,01 €

(as of Jan 31,2020 12:16:01 UTC – Details)



Size: 8.66” * 2.75” * 4.72”.Material: 600D Plain Weave Oxford Cloth Uniform Sewing Details, Stylish And Durable, Easy To Clean.Perfect For Holding Cosmetics, Cell Phone, Cards, Pens, Keys, Purse, Make-up, Sunscreen, And Other Essential Items.Ideal For Travel, Vacation, Business Trip, Gym, Camping, Bathroom Organization And Outdoor Activity.Cosmetic Bag Is Specially Designed To Provide You With Fashion Style;

Suficiente espacio para organizar y proteger su maquillaje diario, lápiz labial, pinceles, perfume y otras cosas de belleza.

Manténgase alejado del desorden y no tenga miedo de rascar el teléfono, encuentre la llave en todas partes, busque su lápiz labial a toda prisa.

Se adapta a diferentes bolsos o equipaje en viajes, escapadas de fin de semana o citas.

El tiempo de entrega es de 8-16 días