ZHOUBINBIN Hand-Held Large Waterproof Luggage Bag 2018 One-Shoulder Retro Travel Bag Girl Span Large Capacity Handbag Men’s Fitness Bag Independent Shoe Seat

Price: 41,00 €

(as of Jan 27,2020 13:57:56 UTC – Details)



Luggage size: Large

Capacity: 20-35L

Internal structure of bag: Certificate bag, mobile phone bag.

Open lid: zipper

Whether or not pull rod: No.

Is it locked?

Material: Nylon

The root of shoulder girdle: single root

Lifting parts: soft handle

Function: waterproof, storage, breathability, wear-resistance and lightening.

Accessories: package hooks

Gender: neutral / male / female

Processing method: printing

Fabric quality: Polyester

Pattern: solid color

Hardness: medium to soft.

Style: Academy style

Popular elements: crash color

Luggage shape: cylinder type

Bag type: dug bag and cover bag.

Color: red, black

Size: large 28 litres.

【PARA SU CORTO VIAJE】 El tamaño de la bolsa de viaje de hombro está aprobado para viajar en el avión con la mayoría de las aerolíneas. El bolso es perfecto como equipaje de mano para un viaje corto.

▶ Ligero pero duradero, que es resistente al agua y al desgarro, y puede soportar el desgaste provocado por el uso diario normal; Refuerzo de costura sólida en cada unión; cremallera proporciona experiencia extra suave y durabilidad

▶ Diseño práctico: los bolsillos elásticos de dos lados pueden contener su botella de agua o los artículos pequeños que necesita con frecuencia; En la parte delantera, hay correas dobles ajustables para su colchoneta o toalla de yoga

▶ Versátil: con las asas reforzadas acolchadas y la correa de hombro extraíble, puede usarlo como bolsa de deporte, bolsa de viaje o cuando lo necesite, ideal para gimnasio, fitness, yoga, actividades al aire libre, viajes, alojamiento, viajes y más