qingqingR Women Snakeskin Pattern Leather Waist Fanny Pack Belt Bag Phone Pouch Travel Hip Bum Chest Waist Small Purse

Descripción:

100% nuevo y de alta calidad. Especificaciones:

Género: Para mujeres

Estilo: Moda

Material: PU

Color: 1,2,3,4,5 , 6,7

Tamaño de la bolsa: app. 17 x 12cm / 6.69 x 4.72in

Tamaño del cinturón: aprox. 102 x 2cm / 40.15 x 0.78in

Características:

Hecho de material de cuero PU, con billetera, la billetera se puede desmontar y usar de forma independiente.

El diseño compacto permite una fácil fijación a la cintura o para la camisa.

Las correas de hombro ajustables son adecuadas para diferentes cinturas y también se pueden usar como cinturones, lo que las hace para diferentes aplicaciones.

Más elegante que un paquete de cintura normal, relaja tus manos y te pone más a la moda .

Cantidad: 1 pc

Nota:

Transición: 1cm = 10mm = 0.39inch

Sin paquete minorista.

Por favor permita un error de 1-2cm debido al manual medición. por favor asegúrese de que no le importa antes de ofertar. Debido a la diferencia entre diferentes monitores, la imagen puede no reflejar el color real del artículo. ¡Gracias!

El paquete incluye:

1 x Riñonera (la demo de otros accesorios en la imagen no está incluida).

√The compact design allows for easy attachment to the waist or to the shirt.

√More elegant than an ordinary waist pack, relaxing your hands and making you more fashionable.

√The adjustable shoulder straps are suitable for different waists and can also be used as belts, making them for different applications.

√Bag Size:app. 17 x 12cm