Songwin Bolsa Deporte Bolsa Gimnasio de Viaje Impermeable Bolsos Deportivos Fin de Semana Travel Duffle Bag para Hombre y Mujer

Price: 22,99 €

(as of Jan 23,2020 09:56:56 UTC – Details)





Descripción del producto

Songwin Bolsos de lona deportivos de perfectos para todas sus necesidades deportivas y de viaje



Bolso de gimnasio para hombre de tamaño perfecto, bolso de baloncesto para niños y niñas.



Dimensión: 48 * 22 * 21cm

Gran capacidad: 40L

Muchos compartimentos funcionales satisfacen sus demandas:

Un bolsillo principal para lo esencial.

Un bolsillo interno con cremallera para billetera, llaves o teléfono celular.

Un bolsillo interior con cremallera para tus zapatos.

Un bolsillo con cremallera en la parte delantera.

Un bolsillo con cremallera impermeable detrás de la bolsa.

Esta bolsa de deporte con compartimento para zapatos es perfecta para el gimnasio, hacer ejercicio y los fines de semana.

Prepárese para el gimnasio, los deportes, los viajes, el campamento, la natación con esta bolsa de gimnasio.



Bolsa de lona Weekender

Después de ensamblar, esta bolsa de ropa de viaje convertible puede ser una bolsa de lona de 45 litros. Funciona perfecto como una bolsa de viaje de fin de semana también. Para los viajeros que van a un viaje de fin de semana o manejan para una fiesta de desmalezado, esta bolsa de ropa Modoker es una opción sólida.

Multifunctional bag – perfect sports administrator!

Songwin Sports Duffel Bag is a highly developed fashionable bag when you want to bring much items but Concerned that there is not enough space,objects can not be classified,especially Separate Shoes Compartment Help you solve the worry that your clothing items inside the bag remain clean.

We produce this stylish, durable, lightweight, breathable, waterproof bag, Carry on the bag in the Gym,Sports,Travel,Shopping,Hiking outside etc.

Ligero para gimnasio y deportes.

Úselo como un gimnasio liviano y una bolsa de deporte para llevar todos sus engranajes mientras se divierte.

Mango cómodo

Asa de gancho y bucle, estable y cómoda.

Cremalleras de aro

Elegantes cremalleras de aro SBS, prácticas y agradables. La cremallera larga tira de las cremalleras. Hace que sea mucho más fácil trabajar con ellos y también sujeta tus llaves en uno de ellos.

Metal de alta calidad

Hecho de elegante material metálico, los detalles destacan la calidad.

Bolsa de deporte con bolsillo para zapatos

El almacenamiento de zapatos es genial. Se ajusta perfectamente a un solo par de zapatillas de deporte en una superficie dura y tiene respiraderos para permitir que los zapatos respiren después y antes de usarlos para evitar apestar su bolso.

🏃【Duradero】 Nuestra bolsa de deporte está hecha de tela Oxford de alta calidad. Este material es duradero, ligero y resistente al agua, lo que facilita su limpieza. ¡Estas cualidades hacen que esta bolsa sea multipropósito, porque puedes usarla en el gimnasio un día y llevarla de vacaciones al día siguiente!

🏃【Secado húmedo separado】 Bolsillo húmedo separado para mantener separados los objetos húmedos y secos. ¡Ideal para su toalla mojada después de una ducha, trajes de baño o ropa sudada después de un entrenamiento duro!

🏃【Adaptable y conveniente】 Esta bolsa de viaje se puede ajustar de acuerdo a sus necesidades. Está equipada con 2 correas para el mango, 1 correa ajustable para el hombro puede convertir esta bolsa de gimnasio en una bolsa, bolso o correa para el hombro. Es lo suficientemente fuerte como para sostener todos sus cosas y conveniente para llevar.

🏃【Bolsa para múltiples ocasiones】 Nuestra bolsa de gimnasio es una bolsa de viaje perfecta y confiable para bolsa de entrenamiento, bolsa de viaje, bolsa de fin de semana, mochila de escalada, mochila de senderismo, mochila deportiva, bolsa de ejercicios, natación , yoga, tenis, baloncesto, bolsa de gimnasia de fútbol, ​​etc. ¡Cómpralo ahora!