WAWJ Mochila antirrobo Impermeable, Mochila para portátil Multiusos Daypacks con Puerto de Carga USB (Negro)

Price: 26,97 €

(as of Jan 22,2020 10:23:13 UTC – Details)





Descripción del producto

Estilo casual con diseño USB creativo

– Sufres de los artículos desordenados cuando viajas o viajas? Dejar que esto Mochila para Portátil pone fin a eso.

– Mochila antirrobo de estilo informal con puerto de carga USB y diseño USB creativo son comúnmente utilizados por los adolescentes, de la escuela al trabajo, mantiene tu vida organizada!

– Multifunción para cada ocasión, a veces Mochila para ordenador portátil 15.6 son usado como equipaje, particularmente como bolsos de mano para viajar.

Gran capacidad ofrece suficiente espacio

– Gran capacidad ofrece una gran comodidad, adecuada para una tableta de 9 pulgadas e incluso una computadora portátil de 15.6 pulgadas.

-El modelo de utilidad se relaciona con el bolsillo delantero.

-Rendimiento transpirable que puede llevarse cómodamente debajo de la ropa.

-La calidad superior del material de nylon impermeable protege su mochila en días lluviosos.

Caracteristicas: Anti-robo Mochila

Color: Negro,Gris

Peso del paquete: 0.73 kg

Tamaño del producto(L x W x H): 28.00 x 18.00 x 50.00 cm

contenidos del paquete: 1 x Mochila para Portátil

Paquete: 1x Mochila de vuelta,NO incluye otros artículos, como banco de energía

Cómo usar el bloqueo de combinación

Para configurar su contraseña personal, siga estos pasos:

1.Abra el candado (El número original es 0-0-0).

2.Empuje la funda de ajuste hacia la dirección de la flecha.

3.Gire la rueda de figuras hasta el código secreto que necesita. pls recuerda tu código.

4.Coloque la funda de ajuste en el lugar principal. El código secreto entra en vigor.

La mochila para computadora portátil de viaje se aplica a computadoras de hasta 15,6 pulgadas, 15 pulgadas, 14 pulgadas y 13 pulgadas.

Capacidad

15.6 pulgada

15.6 pulgada

17 pulgada

17.3 pulgada

14 pulgada

Impermeable

✓

✓

✓

✓

✓

Durable

✓

✓

✓

✓

✓

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Dimensión

50*28*18cm

50*28*18cm

50*32* 20 cm

50*40*16cm

30*40*17cm

Respirable Material: El material externo de los hombres de la mochila es tela de Oxford y lado interno usando poliéster, El uso de telas impermeables, el agua no penetra, las gotas de agua caen automáticamente, los días lluviosos no temen a la humedad. Parte posterior del hombro con tejido de malla de panal, transpirable, transpiración, descompresión.

Fácil de usar: Gran diseño con puerto USB externo y conector para auriculares,conveniente para cargar sus dispositivos eléctricos y puede escuchar su música favorita mientras viaja manos libres con toma de auriculares. Cremallera de calidad superior para garantizar la eficiencia y brindar una buena experiencia de uso, efectivamente puede aliviar la presión del hombro, por lo que llevas cómodo, el viaje de larga distancia no estará cansado.

Large Capacity & Multi-compartment: Gran capacidad & Multi-compartimiento:20 x11 x 7 pulgadas, gran capacidad ofrece suficiente espacio y gran comodidad,3 bolsillos principales y 9 bolsillos interiores pequeños y 2 bolsillos laterales sellados para tablet PC de 9 pulgadas e incluso portátil de 15.6 pulgadas, bolígrafo, llaves, billetera, libros, ropa, botella y más, manteniendo todo tu material organizado y nunca te preocupes por tus cosas estará abarrotado dentro.

Suitable Occasion: Adecuado Ocasión: Multifunción para cada ocasión, Perfecto para viajes de negocios, escapadas de fin de semana, ir a la universidad, ir de compras y otras actividades al aire libre en la vida diaria.

Gran regalo:Los mochilas escolares juveniles grandes es un gran artículo como obsequio de negocios. Mochila para portátil mujer también es adecuado para viajes y compras. Ideal para el servicio como mochila, mochila, mochila escolar y mochila informal para la escuela, trabajo, escapada de fin de semana, viajes ocasionales, gimnasios, senderismo, etc