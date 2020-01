Animal Cute Baby Little Brown Child Deer Travel Sleeping Bag Girl Siesta Mat con Manta y Almohada Rollup Design Ideal para preescolares guarderías para Dormir 50″x20

Price: 36,00 €

DESPLAZAR Y IR: ¿Viajar? ¡Increíble! Simplemente enrolle su esterilla para llevarla donde quiera que la vida lo lleve a usted y a su niño pequeño. El asa de transporte adjunta facilita el transporte. Tu niño no te mantendrá despierto por la noche mientras trata de dormir en una cama desconocida.

🌼PERFECTO PARA PREESCOLAR: No más sacudidas y giros a la hora de la siesta. Amada por las mamás, los maestros y los niños pequeños por igual, ¡esta acogedora alfombra mantendrá a su hijo dentro y fuera del país de los sueños en muy poco tiempo! ¿Quieres estar seguro de que tu pequeño será feliz en el preescolar? Haga que su hijo comience a usar el tapete unos días antes de que comience la escuela para que se familiarice con él.

ESTACIÓN DE TOMA TODO EN UNO: Es una almohada, es una manta, es una sábana gruesa y acogedora. ¡Es … una estación de siesta todo en uno para tu pequeño! La suave manta borrosa mantendrá a su niño cálido y acogedor mientras se duerme.

🌼 MANTENIMIENTO HECHO SIMPLE: los accidentes suceden, simplemente retire la almohada, arroje la colchoneta en la lavadora, luego cuélguela para que se seque, y disfrute de una colchoneta fresca y limpia en muy poco tiempo.

TAMAÑO: 50 ” x 20 ”, ideal para niños de 2 a 7 años de sueño de alta calidad, manteniendo a su hijo cómodo. Y puede escribir el nombre de su hijo en la etiqueta del nombre.

DISEÑO CÓMODO PARA VIAJAR: se puede enrollar en una forma cilíndrica simple y fácil de transportar. Además, la hebilla y las manijas de plástico incorporadas le permiten rodar, pellizcar y levantar rápidamente. El diseño enrollable permite que la alfombra viaje con facilidad. Su diseño fácil de viajar hace que sea fácil para su pequeño llevar su tapete para siesta de ida y vuelta a la escuela, pasar la noche y más.

APLICABILIDAD: es especialmente adecuado para pasar la noche, guarderías y viajes por carretera. Puede ser el mejor compañero para preescolar o jardín de infantes. Perfecto regalo de decoración navideña. Este es definitivamente un regalo increíble. Una buena opción para el regalo de cumpleaños de su amado hijo o regalo especial de vacaciones.

FÁCIL DE LIMPIAR: lavar a máquina a temperatura ambiente o lavar a mano, tenga cuidado de no usar lejía, no secar, no exponer al sol, no planchar.