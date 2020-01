Twhoixi Dragon Ball Z Mochila Mujeres Hombres Carga USB Laptop School Mochila Super Saiyan Goku Travel Bag

Price: 28,69 €

(as of Jan 20,2020 06:14:58 UTC – Details)



High quality backpack anime backpack.

Attribute: durable and adjustable shoulder straps.

Large enough to fit laptop, folder, random sleeve, other handheld computers or something.

Perfect gift for Japanese anime backpack, no matter the daily time or school schedule, even on your trip, absolutely the best option to get it.

This backpack is perfect for anime fans collection, hurry up to get started!

Material: tela oxford resistente al desgaste, doble cremallera, forro de tela, dientes de cremallera lisos.

Con un diseño de interfaz de carga USB humanizado, es genial disfrutar de la práctica carga que se realiza al conectarlo con el cargador portátil y su dispositivo electrónico, lo que permite que su teléfono inteligente tenga plena potencia en cualquier momento y en cualquier lugar.

Mochila de gran capacidad para la escuela, viajes, uso diario.

Especialmente diseñado para los fanáticos del anime. Debe ser un gran regalo para amigos y niños.