MeCooler Bolsos de Moda Mujer Bolso Bandolera Escolares Ligero Bolsos Escuela Impermeable Casual Bolsas de Viaje para Sport Bolsas de Deporte

Price: 22,99 €

(as of Jan 19,2020 08:36:21 UTC – Details)



Bolsos de Moda Mujer Bolso Bandolera Escolares Ligero Bolsos Escuela Impermeable Casual Bolsas Messenger Bag es simple y tradicional, funcional y duradero. Bolsos bandolera es Estilo,Práctico,Retro,Diseña original para Mujers/mujer

Características:

1. La bolso bandolera Pequeñas tiene un espacio bastante grande y Diseño grande y multicompartimento para bolígrafos, llaves, teléfono móvil, cuaderno, tableta, billetera, libros, paraguas, etc.

2. Ocasiones: Este Bolso Mensajero / bolsas de viaje / bolsos de marca / canvas messenger bag es ideal para Ocio, Calle, viaje, sport, trabajo, de ocio, Casual. Save your Important and Necessary Things That you can catch them Easily

3. El hombro correa es ajustable, un bolsillo con cremallera bajo de la tapa.

4. Amigable Con El Medio Ambiente,Durable larga duración.

Dimensiones:

Tamaño: 11cm (Ancho) x 31cm (Longitud) x 23cm (Altura)

Peso: 350 Gramos

Paquete:

1x Bolso Bandolera de Nylon.

Nota:

1. 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0.39 pulgadas

2. lavelo a mano con agua fría

3. Puede haber un poco diferencia en el color, debido a la configuración del monitor del ordenador

4. Con la diferencia en el método de medición, por favor permita 1-3 cm de desviación de tamaño

5. Si usted tiene cualquier problema sobre nuestro bolsos,conecte con nosotros.Muchas gracias!

Cierre: Cremallera