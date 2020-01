Senrong Ultralight Strong Tyvek Paper Duffel Bag, Bolsa de Deportes Impermeable de Gran Capacidad, Bolsa de Viaje, Bolsa de Gimnasio, Bolsa de Fin de Semana portátil para Hombres y Mujeres

Price: 17,99 €

Nuestra historia: Por primera vez, nos encontramos con el Tyvek en la exposición. Todos sabemos que se trata de material de DuPont utilizado en traje de protección. Tiene un tacto similar al papel, ligero y fino. Sin embargo, las características opuestas: a prueba de agua, resistente a la rotura, prueba del moho. Este contraste nos hace excitado. Con un buen material es sólo un comienzo perfecto, cómo encontrar un buen portador? Si combinamos Tyvek con nuestras necesidades diarias, lo que será la diferencia? Así, probamos un montón de productos y finalmente conseguimos los productos que aparecían delante de usted hoy … El Tyvek Mochila con cuerdas es para estas personas: Todo sin ruedas Todos los “jóvenes” que se niegan a ceder a la vejez . Que están llevando a la frescura, pero sabe cómo valorar. Usted es libre y entusiasta; “Cero” Peso: 140 g Sólo. Más ligero que el iPhone6. Cuando gimnasio, ir de compras, viajes y no hay ninguna carga. Súper Portador: portátiles, revistas, algo de ropa y artículos diversos. ¡No hay problema! Puede soportar 10 kg. Resistente al agua: Natación, junto al mar, la lluvia, el sudor … No se preocupe si las bebidas son rociados en él. Problemas comunes: Q: ¿Es realmente imposible a romper? A: lo que queremos decir es que Tyvek es muy fuerte! Pero no trate de dañar con objetos cortantes. Q: ¿Es resistente al agua? R: sí Tyvek es completamente resistente al agua, y no importa si está empapado por completo, pero hay pequeños orificios en los lugares donde se realizan plegado y cosido, y la inmersión prolongada puede tener un impacto en los artículos internos. Por favor, no trate. Q: Las huellas medios utilizados? R: Tyvek es tanto como el papel que el proceso de producción y de uso personal pueden arrugar algunos rastros! Esa es una huella y registros de su vida personal, no hay dos productos idénticos en el mundo. Por favor, no importa, simplemente disfrutar de it.I esperanza de que se puede apreciar la sinceridad después de la llamativa.

【Quality Calidad y características duraderas】:Nuestra bolsa de ejercicios está hecha de Tyvek de estructura suave que se siente como un paño suave. Es súper liviano, parcialmente impermeable, transpirable, fuerte, resistente a rasgaduras, antibacteriano, anti ácaros, a prueba de polvo, altamente reflectivo, resistente a los rayos UV y fácil de limpiar.

【DE MÚLTIPLES FINES】: La bolsa de lona está diseñada para usos múltiples como viajes, deportes, gimnasio, salidas de fin de semana y más. Lleve una bolsa de viaje a diferentes ocasiones sin cambiar su bolso. Es un peso ultraligero que es muy cómodo de transportar, plegable y no ocupa espacio. Siéntete libre de usarlo en cualquier momento.

【Alta capacidad】: especificaciones perfectas – 16.5 “L x 10” W x 10 “H (42 x 25 x 25CM), bolsa de lona impermeable tyvek que puede caber de 2 a 4 días de ropa y otros elementos esenciales para garantizar que pueda Viajar o tener un fin de semana corto.

【PROMESA Y GARANTIA】:Cualquier bolsa es única, según el grado de uso, la formación de trazas únicas, habrá la textura de las cosas antiguas. Este es el diario de la vida. Estamos dedicados a mantenerlo satisfecho. Por eso siempre respaldamos nuestros productos de alta calidad. ¡Garantía de devolución de dinero de 30 días! Haga su pedido ahora y, en caso de que tenga algún problema con su compra, siempre estaremos a su disposición.