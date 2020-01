Sueño Unicornio Set de Bolsas Escolares, Junlion Suave Bolsa de Poliamida Mochila para Laptop Bolsa del Almuerzo Estuche de Lapices para Alumnos Empleado de Oficina Azul

Price: €

Dimensión: Mochila, 30 * 15 * 42 cm (11.8 “L x 5.9” An. X 16.5 “Alt.), Apta para computadora portal de hasta 14 pulgadas. Bolsa de almuerzo, 24 * 15.5 * 16cm (9.4″ LX 6.1 ” An. X 6.3 “Alt.).

Estuche para lápices, 20 * 11 cm (7.9 “L x 4.3” Alt.)

Diseño: este set de mochilas escolares con estampado de Unicornio incluye una mochila con estampado de unicornio, una bolsa de almuerzo y una caja de lápices.

Detalles: esta mochila liviana puede acomodar una amplia gama de artículos fácilmente con su gran capacidad y múltiples compartimentos.

Puedes poner tu laptop y libros en el compartimento principal.

La bolsa de almuerzo con aislamiento puede guardar 2 loncheras cada 750 ml, con aislamiento en el interior, puede mantener la comida y la bebida fría o caliente durante horas, adecuada para que los niños lleven el almuerzo a la escuela.

Applications: The pencil case suitable for standard size pencils can also be used as a clutch bag, purse or wallet, to place keys, cards, suitable for daily use of women / women / girls or for travel.

Perfect used for school, office, work, shopping, appointments, travel, camping, etc.