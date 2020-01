CHEREEKI Bolsa de Mensajero Bandolera de Lona Retro para Hombres y Mujeres, Deportes, Trabajo, Casual, Viajes – 30cm x 10cm x 26cm, 26 Bolsillos (Caqui)

Price: €

Precise Sewing Process

Size: 30cm (L) x 10cm (W) x 26cm (H), It can hold 10 ” tablet, iPad, Camera and 12.3 ” Surface Pro 4/3;

Net Weight: About 0.75kg CHEREEKI Messenger Bag Esta bolsa de mensajero CHEREEKI está hecha de tela de lona y forro suave de poliéster PU.

Es cómoda y funcional.

Un artículo ideal para deportes, trabajo, viajes cortos y uso diario.

Cuenta con una construcción funcional con un conveniente tirador de cremallera;

La correa ajustable le permite obtener un transporte fácil y cómodo;

Constructions: A total of 26 pockets – 1 main zipper Pocket;

1 pocket on the front, 1 back zipper pocket, these two pockets contain many functional components;

2 small side pouchesConstrucciones: Un total de 26 bolsillos – 1 bolsillo con cremallera principal;

1 bolsillo en la parte delantera, 1 bolsillo trasero con cremallera, estos dos bolsillos contienen muchos componentes funcionales;

2 bolsitas laterales pequeñas

Correa ajustable para diferentes formas de transporte y forma del cuerpo (ajustable de 28.7 pulgadas / 73 cm a 54.3 pulgadas / 138 cm), la cremallera metálica le permite cerrar la bolsa sin problemas y proteger sus artículos

GARANTÍA: Garantía de 3 meses.

Si recibe un artículo defectuoso, contáctenos con anticipación.

Nosotros nos haremos cargo de su pedido