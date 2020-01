DFIDAS Mochila So-Nic The Hedge-Hog Cute Backpack School Bag Book Bag for Boys Girls

Price: 22,99 €

(as of Jan 13,2020 18:45:37 UTC – Details)



¿Todavía está confundido acerca de elegir una mochila cómoda para sus hijos? Nuestra mochila escolar será su mejor opción.

* Hay bolsas de alta calidad y ligeras para que los niños no se sientan agobiados cuando llevan libros en sus espaldas. .

* La impresión de dibujos animados y el estilo atractivo harán que se convierta en el centro de atención.

* Estamos comprometidos a mantener nuestro diseño divertido y fresco tan único como usted. Creemos que sus hijos y usted serán satisfecho con nuestros productos

A spacious backpack that offers all the carrying potential, spacious travel accessories and school supplies.

A striking new design will improve your style

This neutral backpack is a great gift for women, men, students, teenagers, carnivals, sports promotions, fair prizes, birthdays, and back to school.

Our services —— We are committed to providing quality products and services to our customers. If you have any questions, please feel free to contact us and we will get back to you within 24 hours. Delivery time is normal 7-15 days.