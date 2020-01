Luxspire Makeup Cosmetic Storage Bag, Portable Waterproof Double Layer Make up Case Cosmetic Pouch Travel Storage Box Toiletry Organizer Tool with Shoulder Straps, 13.58″ x 9.65″ – Black

Price: 29,99 €

(as of Jan 11,2020 18:47:27 UTC – Details)





Descripción del producto

Divide y almancena tu colección de cosméticos con este kit de maquillaje de viaje fácil de organizar. El compartimento múltiple, decorado con muchas ranuras para cepillos y un bolsillo con cremallera en la pared, hace que este estuche esté tan espacioso o separado como desee. El asa superior lo hace fácil de transportar o colgar sobre una puerta. Con muchas formas excelentes de acceder, separar y organizar tus artículos de tocador, esta bolsa de cosméticos te hace la vida más fácil.

¡Perfecto para todos sus elementos esenciales de la vida diaria!



Nuestra caja para maquillaje tiene un gran espacio de almacenamiento que mantiene ordenados todos los elementos esenciales de get-glam. Con diferentes compartimentos, puede colocar una variedad de cosméticos y herramientas de maquillaje, como pinceles de maquillaje, cepillos para el cabello, sombras de ojos, lápices labiales, productos para el cuidado de la piel, electrónica, joyas, artículos de tocador, accesorios de viaje, etc. (Los cosméticos y los pinceles no se incluyen en el paquete, solo como referencia.)

Hecho de Material de Alta Calidad



Construidas con nailon duradero, ambas secciones están revestidas con material de poliéster que se puede limpiar. Además, su exterior simple y elegante agrega un toque de clase a su viaje.

Compacto y Portátil

A veces, cuando va de viaje, tienes muchos artículos más pequeños que llevar. Esta bolsas de cosméticos compactas están ahí para que usted las pueda llevar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Tomaño : 13.58″ x 9.65″ x 3.15″ (34.5cm x 24.5cm x 8cm)

Detalla



Diseño de Cierre de Doble Cremallera

Diseñado con cremalleras dobles y cierre de cinta mágica para un fácil acceso a sus artículos de maquillaje.

Cosmética Separada para Satisfacer su Necesidad

Con un diseño particionable único, puede organizar su propio estilo para guardar artículos de tocador con separadores ajustables de EVA.

Fácil de Entender

Llévelo a mano o deslícelo dentro de su bolsa de viaje más grande o equipaje facturado para un viaje elegante y organizado.

Caracteristicas

Hermosa Manija Brillante

Ultra Suave y Agradable a la Piel

Ligero & Ahorro de Espacio

Elimina Fácilmente el Color de tu Pincel

Compacto y Portátil

Cerdas de Jabalí

Material

Fibra Artificial + Acrílico

Fibra sintética + madera

Acero inoxidable

Acero inoxidable + Esponja

Acrílico

Cerdas de jabalí + Nylon + Madera

Opciones de Multi-Colores

✓

✓

✓

–

–

–

HIGH-QUALITY MATERIAL: Crafted from high-grade oxford fabric materials, waterproof and durable, solid frame, not easy to deformation. Easy to clean.

ELEGANT AND STYLISH DESIGN: Elegant and stylish design, with a classic look that never goes out of style, perfect for ladies, girls, and makeup artists.

PORTABLE DESIGN: Shoulder straps design, you can take it anytime and anywhere, a perfect accessory for you no matter on vocation or everyday use.

DIY YOUR OWN PLACE: Multi-compartment, large capacity, you can put a variety of cosmetics and make-up tools. The partitionable design makes you can also design your own compartments with adjustable dividers.