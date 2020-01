Cnco School Hiking Travel Shoulder Bag Camping Starry Sky Daypack For Teen Boys Girls

Price: 11,99 €

Se cuelga agradable y cómodamente en la espalda y los hombros. Puede organizar sus herramientas con los bolsillos de diferentes tamaños. Hay un montón de espacio para sus llaves, teléfono celular, billetera, etc. Los tiradores de la cremallera permiten que se deslice fácilmente y sin problemas. Y otros artículos; Dentro hay un pequeño compartimento para facilitar la clasificación de los artículos.

Tamaño de la mochila: 15.7 “(Altura) X 11” (Ancho) X 3.9 “(Espesor).

Se puede poner en la billetera, bolsa de cosméticos, paraguas, etc. También se puede usar como una bolsa para computadora portátil y una bolsa de escuela, etc.

se recomienda lavar a mano, la tela de este producto es relativamente ligera y delgada, se recomienda no lavar a máquina

Esta elegante mochila informal se puede usar para ir a la escuela, salir, ir de compras, etc.