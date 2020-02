qingqingR Men Leather Waist Fanny Pack Belt Bag Travel Hip Bum Small Purse Chest Pouch

Price: 10,40 €

Descripción:

100% nuevo y de alta calidad. Especificaciones:

Género: Para hombres

Estilo: Vintage

Tipo de cierre: Cremallera

Material: PU

Color: Negro

Tamaño: aplicación. 33 x 15 x 6cm / 12.99 x 5.9 x 2.36in

Características:

Adecuado para salir de compras o viajar a trabajar.

Con diseño de bolsillo múltiple, mejor ubicado para cumplir con la clasificación de artículos divertidos. Con una correa ajustable, para que pueda usar con el hombro colgando o colgando de la cintura con la forma más conveniente. Puede usarse como paquete de cintura, bandolera o baúl.

Cantidad: 1 pc

Nota:

Transición: 1 cm = 10 mm = 0,39 pulgadas

Sin paquete minorista.

Por favor permita un error de 1 a 2 cm debido a la medición manual. por favor asegúrese de que no le importa antes de ofertar. Debido a la diferencia entre diferentes monitores, la imagen puede no reflejar el color real del artículo. ¡Gracias!

El paquete incluye:

1 x Riñonera (la demo de otros accesorios en la imagen no está incluida).

√Size:app. 33 x 15 x 6cm