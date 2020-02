siwetg Waist Bag Adjustable Transparent Zipper Pocket for Men Women Travel Running Fanny Pack Bag

Price: 3,17 €

(as of Feb 03,2020 22:08:53 UTC – Details)





Descripción:

100 nuevo y de alta calidad

Presupuesto:

Género: Unisex

Estilo de moda

Tipo de cierre: Cremallera

Material: PVC

Color: Negro, Azul, Amarillo, Colorido

Tamaño: aplicación. 32 x 15 cm / 12.59 x 5.9in

caracteristicas:

El material de PVC transparente resistente significa que este paquete transparente no se rasgará ni agrietará

Bolsillo con cremallera para llevar todas tus pertenencias importantes como teléfono celular, tarjeta de crédito y boleto

El diseño impermeable no permitirá que sus pertenencias se mojen

Correa larga ajustable para adaptarse a cualquier tamaño de cintura

Cantidad: 1 pc

Nota:

Transición: 1 cm = 10 mm = 0.39 pulgadas

Sin paquete al por menor.

Por favor permita un error de 1-2 cm debido a la medición manual. pls asegúrese de que no te importa antes de pujar.

Debido a la diferencia entre diferentes monitores, la imagen puede no reflejar el color real del elemento. ¡Gracias!

El paquete incluye:

1 x bolsa de cintura (no se incluye la demostración de otros accesorios en la imagen).

El material de PVC resistente y transparente significa que este paquete de cintura transparente no se rasgará ni romperá.

Bolsillos con cremallera para mantener sus pertenencias seguras.

El diseño a prueba de agua asegura que sus artículos no estén mojados.

Correas de hombro ajustables para cualquier tamaño de cintura.