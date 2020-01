ZMvise Eating Animal Wars Lunch Tote aislado almuerzo picnic bolsas reutilizables de cajas hombres mujeres niños Toddler enfermeras Travel bag

Price: 11,27 €

(as of Jan 30,2020 20:57:43 UTC – Details)





Reutilizable y ecológico – le ayuda a hacer su parte para proteger el medio ambiente al no tirar papel y bolsas de plástico, 160g / Pack

Aisla hasta cuatro horas – mantiene tus alimentos frescos por mas tiempo que lo normal, construido a partir de de plástico cajas de almuerzo

No tóxico, resistente a las manchas, y machine-washable – compuesto de plomo y PVC free materiales para mantener a su familia a salvo de Nasty elementos encontrados en los alimentos mas baratos de plastico cajas de almuerzo para niños o adultos.Mancha resistente y lavable a maquina asi que no hay necesidad de preocuparse por derrames

100% satisfacción garantizada: zmvise garantiza que usted va a amar a nuestro producto.Nos esforzamos por hacer solo productos a los precios mas asequibles para usted.si usted no esta satisfecho con esto, usted puede ponerse en contacti con nosros para reembolso directamente.Recordatorio, después de recibir su orden, va a empezar a recoger dentro de los 3 dias, y corregimos el tiempo de transporte es de alrededor de 7 – 10 días.