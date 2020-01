Fitgriff Sporttasche für Männer und Frauen – mit Schuhfach & Nassfach – Sport, Fitness, Gym Bag – Small [30 Liter]

Price: 28,86 €

(as of Jan 16,2020 15:16:12 UTC – Details)





KOMPAKTE GRÖSSE – mit einer handlichen Größe von 48cm x 26cm x 25cm und einem Fassungsvolumen von ca.

30 Liter passt die Tasche in alle gängigen Spinds im Fitnessstudio und bietet trotzdem noch ausreichend Platz für alle notwendigen Sportsachen.

PRAKTISCH & FUNKTIONELL: das feste Außengewebe und die wasserabweisende Taschenunterseite bieten optimalen Schutz für den Inhalt.

Das Bedienen der einzelnen Fächer ist durch die Verlängerungen am Reißverschluss (Zipper-Loops) sehr angenehm.

MIT EXTRA SCHUHFACH & NASSFACH – das abgeteilte und wasserdichte Nassfach kann für Badeutensilien oder verschwitzte Trainingssachen genutzt werden.

Deine Sportschuhe können ganz bequem im belüfteten Schuhfach verstaut werden.

So bleibt alles sauber voneinander getrennt.

2 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG – Wir sind erst dann glücklich, wenn auch du es bist.

Falls du nicht 100% zufrieden bist, kontaktiere uns einfach und wir helfen so gut wir können.

Bestelle jetzt sorgenfrei deine persönliche FITGRIFF Tasche.