OZUKO Backpack Men Hard Shell Backpack Waterproof Anti Theft Travel Bags Black Creative Alien Casual Laptop Teenage School Boy

Es una mochila de aspecto simple es super elegante desde el primer vistazo

Dimensiones: 10.6 * 7.1 * 17. Puede contener hasta un portátil de 15 pulgadas.

Adecuado para llevar su computadora portátil y cosas importantes en él cuando viaja.

El material es ligero pero muy táctil.

Es prácticamente irrompible y antirobo característica.

No se puede romper con una hoja o cuchillo por lo que sus pertenencias están muy bien protegidas.

Garantí de seguridad: Esta mochila está hecha de material de alta calidad para evitar ser rayado, desgarrado por el ladrón con objetos afilados y es a prueba de agua.

Muy adecuado para ser utilizado cuando viajas y para guardar tus valiosas pertenencias personales.

Como es ligero, se puede utilizar como una mochila cuando se pasa a trabajar también.

Los materiales que se utilizan para hacer esta mochila no sólo es resistente, pero tiene correas de hombro y espalda acolchadas transpirables.

Las correas de hombro envolventes están diseñados para reducir el peso en la espalda, por lo que no tendrás dolor de espalda por el uso prolongado.

Adecuado para actividades al aire libre como caza, camping, viajes, senderismo, tácticas, ciclismo, motocicletas, viajes cortos, etc.

Consigue esta elegante mochila ahora para guardar todas tus cosas importantes.