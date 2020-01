Women Geometric Backpack Lingge Laser School Backpack,Holographic Reflective BackpacksShoulder Bags Travel College Rucksack

Price: 36,99 €

Product description:

1.High quality material non-deformation, lightweight, portable and comfortable feel.

2.Easy to clean up, just wipe it with a damp cloth.

3.Adjustable length strap at back, for extremely comfortable.

4.Comfy padded straps with mesh overlay for breathability.

Features:

1.Roomy space for 14 In Laptop,A4 magazine, ipad, books, wallet, sunglasses, cards, key, cash, coins, keys, cash,

lipstick, Charging cable, earphones, USB Flash , makeup and other items.

2.Casual easy style using for: going to school & college, excursion, going out, shopping etc.

3.It will be colorful color in the sunshine , Which makes you be the fashion focus.Also a great gift

for your girlfriends and friends and themselves.

Specification:

Material :high quality polyester

Size: 15.6*12.5*5.5 Inches(40 cm*32 cm*13 cm)

Inside Design: a main bag Inside,two small internal pockets and a zipped pocket

Package Included: 1 x Geometric Lingge backpack

ESPACIO AMPLIO—–Nuestra mochila parece pequeña pero hay suficiente espacio para mantener todo organizado. Hay un compartimiento principal grande junto con dos bolsillos internos pequeños y un bolsillo interno con cremallera pequeño, por lo que hay suficiente espacio para que pueda sostener lo que quiere.

Muy Practico—–La mochila geométrica tiene dimensiones de 15.6 x 12.5 x 5.5 pulgadas, lo que la hace perfecta para llevar pequeños artículos del día a día como cosméticos, libros, revistas, archivos, llaves, ipad, ropa y mucho más. El compartimento grande es ideal para guardar ropa y libros, mientras que los bolsillos pequeños son perfectos para guardar tu móvil, llaves y billetera. El cierre de cordón con un cierre frontal para asegurarse de que todo permanece seguro en la mochila.

Ligero Ajustable—–La mochila, al igual que otras mochilas, liviana y fácil de usar, con correas largas ajustables para el hombro, se adaptará a casi todos y lo mantendrá cómodo.

Lo Que Obtienes—–Obtendrás una mochila de buena calidad con forma geométrica holográfica o el mejor regalo para tu esposa, mamá, novia o tus mejores amigos. Además, recibirá nuestra garantía: 12 meses de protección de reembolso sin barreras y comunicación amistosa de problemas.