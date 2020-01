Price: 1,05 €

(as of Jan 13,2020 01:24:07 UTC – Details)





Magic tape closure design is easy to install and remove.

Multi-use: slight stretch can fits most handles like suitcase, umbrella, stroller, shopping trolley, bicycle, wheelchair etc.

It can also use as a identifier to recognize your travel suitcase.

100% de garantía de: Si el producto no se ajusta a usted, póngase en contacto con nosotros y le devolveremos!

Es una compra libre de riesgo!