Bolso Hombres de pecho, Charminer Cuero genuino Crossbody Bolso de hombro Bolsos de mochila Mochila Messenger Bag Daypack para el negocio Casual Sport Hiking Travel Brown marrón

Price: 22,88 €

(as of Jan 10,2020 22:20:58 UTC – Details)





High genuina y excelente mano de obra, la vendimia, de lujo, que muestra su temperamento excepcional.

Gran capacidad – Esta mochila es de época y multifuncional con una gran cantidad de pockets.

It puede almacenar paraguas, el teléfono y la cartera, tarjeta de crédito, auriculares, auricular, etc.

Longitud de ajuste – La bolsa de mensajero cuenta con un cuero acentuado correa amplia no hombro de deslizamiento que se puede ajustar fácilmente a las longitudes preferidas.

Recomendar a utilizar como – En el pecho paquete, bolso de cuero de negocios, deportes ocasionales del bolso, bolsos de hombro de la escuela mochila, bolsa de mensajero, bolsa de viaje, bolsa de golf de cuero, etc.

Excelente Servicio – ¡Antes de comprar, busque la única tienda designada Charimaliy por favor!

100% libre de cambios y devoluciones Si usted no está completamente satisfecho con nuestros productos, usted puede conseguir reembolso fácilmente y de inmediato.