SPEEDEVE Sling Bag Hombro Cofre Crossbody Bolsas Antirrobo Monedero Mochila para Hombres Mujeres,Gris

Price: 18,33 €

(as of Jan 10,2020 06:53:03 UTC – Details)



❤El bolso bandolera pequeño tiene un diseño plano ultra delgado y compacto, ligero, pero el bandolera Space of the bandolera está organizado racionalmente.

Especificación:

1. Dimensiones exteriores: 14 x 8.5 x 1 pulgada (L * W * H)

2. Material principal: tela resistente al agua (NO resistente al agua, no usar en lluvia intensa)

3.Bolsillo con cremallera de bloqueo RFID incorporado, protege sus tarjetas de crédito e información personal contra el robo de identidad

4. Correa de hombro ajustable de 36 a 49 pulgadas, la correa ancha lo hace cómodo en la espalda y el pecho

5.Se queda ajustado incluso cuando está lleno, puede guardar la bolsa cruzada en el pecho sobre una camiseta, debajo o sobre una chaqueta o traje de negocios

6. Ocasión: casual / viajes / universidad / deporte al aire libre / senderismo / camping / escalada / ciclismo

❤ Instrucciones de lavado:

No lave con detergente líquido o lejía

Secar naturalmente

❤ Observaciones:

1.La bolsa de hombro para el pecho no es una bolsa grande, no está diseñada para poner demasiadas cosas, definitivamente puede contener un iPad mini con funda delgada pero no Air / Pro.

2. Permita un pequeño error de medición en el rango normal a mano algunas diferencias en el tono de color de las imágenes y la bolsa real

2. A MUST HAVE CROSSBODY BAGS FOR WOMEN & MEN — Multiple pockets at various angles, easy access to all your gadgets (such as smart phone, earphone, tablet, passport holder, wallet, keys, power bank, charging cable)

3. El compartimento principal es ideal para almacenar artículos grandes o más importantes como llaves, vidrio, billeteras, teléfonos celulares y paraguas. Hay dos bolsillos pequeños dentro

4.En cuanto al bolsillo trasero, cuando use una bolsa de hombro, estará cerca de su cuerpo, lo que es muy adecuado para proteger objetos de valor en la multitud. Solo puede determinar la función antirrobo.

5.Bolso multiuso: funciona perfectamente como bolso para caballeros, bandolera, bolsillo para el pecho, bolso de viaje, bolso deportivo al aire libre (senderismo, camping, escalada, ciclismo, caminata, etc.) en la vida cotidiana.