ViewSonic PJD6531w WXGA Wide DLP Projector -120Hz / 3D Ready, 3000 Lumens, 3200: 1 DCR, HDMI

Brillante en casi cualquier entorno con 3.000 lúmenes: una opción brillante para presentadores móviles con una relación de contraste de 3200 a 1

La rueda de color avanzada de 5 segmentos (RGBWY) proporciona una mayor precisión de color que los proyectores DLP estándar con ruedas de color de 4 segmentos

Subtítulo: decodificador integrado de subtítulos para personas con discapacidad auditiva;

Use el modo Eco para lograr un menor consumo de energía, reducir el ruido general y extender la vida útil de la lámpara

Requiere el procesador de video 3D ViewSonic VP3D1 para ver formatos 3D HD con proyectores compatibles con HDMI ViewSonic 3D-Ready o DLP Link 3D-Ready

Control de red a través de RJ-45: planifique, administre y monitoree remotamente el proyector y reciba alertas por correo electrónico sobre el estado de la lámpara del proyector

El PJD6531w tiene una función llamada On the Move.

Básicamente, esta característica permite al usuario levantar el proyector inmediatamente sin esperar el tiempo de enfriamiento (el ventilador de enfriamiento está funcionando durante un tiempo después de apagar el proyector).

Esta práctica característica está diseñada para viajeros de negocios o presentadores en movimiento

El PJD6531w tiene la función Inactiva por defecto.

Por lo tanto, el ventilador de enfriamiento no funciona cuando el proyector está apagado.

Sin embargo, el usuario puede ingresar al menú OSD de configuración para desactivar esta función