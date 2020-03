Chromebook con pantalla táctil Acer R13 13.3in Convertible 2-en-1 FHD IPS – Intel Quad Core MediaTek MT8173C 2.1GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, Bluetooth, HDMI, Chrome OS (actualizado)

Price: $257.99

(as of Mar 09,2020 11:43:56 UTC – Details)



Amazon Renewed es su objetivo de confianza para los segundos productos restaurados que se inspeccionan y prueban para que funcionen y parezcan nuevos. Amazon es un proveedor renovado que está calificado y gestiona el rendimiento, realiza una prueba de diagnóstico completa, reemplaza las piezas defectuosas y limpia el producto por completo. Los productos no mostrarán signos mínimos de desgaste ni aparecerán en absoluto, no habrá defectos cosméticos visibles cuando se mantengan a 12 pulgadas de distancia, y pueden alcanzar una caja marrón o blanca con accesorios relevantes que pueden ser comunes.

Este producto está respaldado por la garantía restaurada de Amazon

Si no funciona como se esperaba, tiene derecho a un reemplazo o reembolso dentro de los 90 días posteriores a la recepción de su producto. Obtenga soporte rápido para reclamos y solución de problemas gratis a través de un único punto de contacto en Amazon. La garantía está vinculada a la política de devolución estándar de Amazon. Aprende más

Compre teléfonos inteligentes, computadoras, computadoras portátiles, tabletas, electrodomésticos para el hogar y la cocina, consolas de juegos, productos de oficina y más Amazon actualizado.

Chromebook se ejecuta en Chrome OS, un sistema operativo creado por Google para la forma en que vivimos hoy. Viene con protección antivirus integrada, se actualiza automáticamente *, se abre en segundos y se mantiene rápido con el tiempo. (* Se requiere conexión a Internet).

Todas las aplicaciones de Google que conoce y ama son estándar en todas las Chromebook; Esto significa que puede editar, descargar y convertir archivos de Microsoft Office en Documentos, Hojas de cálculo y diapositivas de Google.

Una rica aplicación, juegos, música, películas, TV, libros, revistas, etc. desde su Chromebook con Google Play Store. Puedes acceder a la biblioteca.

Las Chromebook tienen almacenamiento interno para acceder sin conexión a sus archivos más importantes y un espacio de 100 GB en Google Drive para garantizar que todos sus archivos se respalden automáticamente.

Mediateca MT8173C Quad Core convertible multiprocesador Chromebook, 13. Pantalla multitáctil IPS de 10 “Full HD (1920 x 1080) de 10 puntos, memoria de 4 GB, dispositivo de 64 GB y hasta 12 horas de duración de la batería