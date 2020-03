Acer Swift 7 Thin and Light Laptop Pantalla táctil FHD IPS de 14 pulgadas, marco delgado de 10 “, Intel Core i7-8500Y de 8a generación, LPDDR3 de 16 GB, SSD PCIe NVMe de 512 GB, teclado retroiluminado, Windows 10 – SF714-52T-73CQ

Price: $1,694.20

Acer Swift 7 SF714 52T 73CQ tiene las siguientes características de alto nivel: Procesador Intel Core i7 8500Y de 8.a generación 1. 5GHz con tecnología Turbo Boost de hasta 4GHz. 2 GHz (caché inteligente de 4 MB), Windows 10 Home, 14.0 “Full HD (1920 x 1080) Corning Gorilla Glass Pantalla táctil multitáctil IPS con retroiluminación LED, 300 nits, 100% sRGB, Intel UHD Graphics 615, 16GB LPDDR3 Memoria integrada, SSD PCIe NVMe de 512 GB, tecnología Acer True Harmony, dos altavoces estéreo internos, tecnología Acer Audio con dos micrófonos incorporados, Intel Wireless AC 9260 802. 160Mhz canales (Dual Band 2. 4GHz y 5GHz), Bluetooth 5.0, posterior Teclado Wi-Fi de 11ac Gigabit que puede proporcionar 1. Salida de 73 Gbps cuando se usa luz de fondo, Solución de huellas dactilares Acer Bio Protection, Protección de la computadora y Certificado de Windows Hello, Panel táctil sensible con Corning Gorilla Glass 3 (Admite gestos de panel táctil moderno de Windows), Rango dinámico súper alto (SHDR Admite cámara web HD (1280 x 720), 2 USB 3. 1 puertos Ty pe C Gen 2 (hasta 40 Gbps), DisplayPort a través de USB C, Thunderbolt 3, red USB Carga, entrada de CC, batería de iones de litio de 3 celdas (2770 mAh), hasta 13 horas de duración de la batería, 1.96 lbs. | 0,89 kg (solo unidad del sistema) (NX. HB4AA. 001)

Procesador Intel Core i7 8500y de octava generación (hasta 4 GHz), memoria integrada LPDDR3 de 16 GB y SSD PCIe NVMe de 512 GB

14. Pantalla panorámica multitáctil IPS con retroiluminación LED Full HD (1920 x 1080) de 0 “y cristal Corning Gorilla Glass

Teclado retroiluminado, Intel Wireless AC 9260 802. 11AC Gigabit Wi-Fi y Bluetooth 5. 0

2 USB 3. 1 puerto Type-C Gen 2 (hasta 40 cavidades), DisplayPort a través de USB C, Thunderbolt 3, carga USB, entrada de CC

Estuche protector, Windows 10 Home y batería de iones de litio de 3 celdas (2770 mAh), hasta 13 horas de duración de la batería