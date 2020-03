2020 Nueva computadora de escritorio Acer Aspire TC 885 (8a generación Intel 6-Core i5-8400, hasta 4.0 GHz, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD (arranque) + 1TB HDD, Intel UHD Graphics 630, WiFi, Bluetooth, HDMI, Windows 10 Home)

Price: $749.89

NexiPC vende computadoras con configuraciones actualizadas. Si hay cambios en la computadora (enumerados anteriormente), se abrirá el cuadro del fabricante para instalar y actualizar e instalar actualizaciones para lograr las especificaciones anunciadas. Si no hay cambios en la lista, el elemento no se ha abierto y no se ha probado. Los defectos y las manchas se reducen significativamente con nuestro examen y prueba en profundidad.

Intel 6-Core i5-8400 (frecuencia base de 2,8 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 4,0 GHz, 9 MB de caché), gráficos Intel UHD 630

RAM actualizada a 16GB de memoria DDR4 para multitarea RAM de ancho de banda lo suficientemente alto como para ejecutar múltiples aplicaciones y pestañas del navegador sin problemas al mismo tiempo

El disco duro actualizado a 512 GB SSD (arranque) + 1 TB HDD proporciona un gran espacio de almacenamiento para archivos grandes, por lo que puede almacenar datos digitales importantes y moverse fácilmente. Te da un gran espacio para guardar todos tus archivos. Mejore el rendimiento general de la computadora portátil para el trabajo, los estudiantes y el uso diario.

1 x USB 3.1 Tipo C Gen 2, 1 x puerto USB 3.1 Gen 2, 2 x puerto USB 3.1 Gen 1, 4 x puerto USB 2.0, 2 x puerto de audio, 2 x puerto HDMI, 1 x puerto VGA Puerto, 1 x RJ- 45, 3 x puerto de audio

Windows 10 Home recupera el menú Inicio de Windows 7 e introduce nuevas características como el navegador web Edge que le permite marcar páginas web en su pantalla. | Garantía limitada de 1 año de UpgradePro * | Vea la descripción y la sección de garantía a continuación para obtener más detalles.