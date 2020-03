Nuevo competidor Acer R11 11.6 “IPS HD 2 en 1 convertible Chromebook con pantalla táctil – Intel Quad Core N3160 1.6GHz, 4GB RAM, 32GB SSD, 802.11ac, Bluetooth, HD Webcam, HDMI, USB 3.0, Chrome OS – Blanco

Price: $280.00

Chromebook Acer R 11 Convertible 2 en 1: lleve su negocio consigo mientras viaja con este portátil Acer Chromebook. Está alimentado por un procesador Intel Celeron con 4 GB de RAM, por lo que los programas se ejecutan sin problemas y tienen 32 GB de almacenamiento flash para almacenar muchos archivos. Esta computadora portátil Acer Chromebook tiene una pantalla de 11.6 pulgadas para obtener imágenes gráficas claras y nítidas.

RESUMEN DEL PRODUCTO:

1. Pantalla multitáctil de 10 puntos de 11.6 “para un control práctico

2. Diseño plegable y plegable de 360 ​​°: ofrece una funcionalidad versátil con modos de computadora portátil, audiencia, escritorio, presentación y tableta.

3. Pesa 2.8 libras. 0.8 “de espesor: diseño ultra portátil con un tamaño de pantalla más pequeño para lograr un factor de forma compacto. Batería de iones de litio de 3 celdas.

4. Pantalla de cristal Corning Gorilla: resistente a los arañazos y al daño por impacto menor.

5. Lector de tarjetas interno para una simple transferencia de fotos: admite el formato de tarjeta de memoria SD

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

vista: Pantalla táctil HD IPS de 11.6 pulgadas (1366×768), retroiluminación LED de ahorro de energía, soporte multitáctil de 10 dedos

procesador: Intel Quad Core N3160 1.6 GHz, hasta 2.24GHz

memoria: 4GB DDR3L 1600MHz

Tamaño del disco duro: 32 GB eMMC

Sistema operativo: Chrome OS

Tipo de PC: Chromebook

Unidad de mediosLector de tarjetas SD

vídeo: Intel HD Graphics 400 con memoria gráfica compartida

puertos: 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.0; 1 x HDMI; 1 x combinación de salida de auriculares / entrada de micrófono

batería: Ion de litio de 3 celdas; Adaptador de CA de 45 vatios, 10 horas de duración de la batería

cámara: Cámara web HD incorporada con micrófono

sin hilos: 802.11ac

Bluetooth: Bluetooth 4.0

dimensiones: 11.60 “x 8.00” x 0.76 “

pesoPeso: 2.76 lb

color: Blanco

