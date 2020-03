Chromebook con pantalla táctil HP 2 en 1 HP de 12.3 pulgadas Intel Core M – Memoria de 4GB – Memoria flash eMMC de 32GB (X2 12-F014D) Blanco – Nuevo (Reacondicionado)

Price: $294.99

(as of Mar 08,2020 08:53:45 UTC – Details)



Amazon Renewed es su objetivo de confianza para los segundos productos restaurados que se inspeccionan y prueban para que funcionen y parezcan nuevos. Amazon es un proveedor renovado que está calificado y gestiona el rendimiento, realiza una prueba de diagnóstico completa, reemplaza las piezas defectuosas y limpia el producto por completo. Los productos no mostrarán signos mínimos de desgaste ni aparecerán en absoluto, no habrá defectos cosméticos visibles cuando se mantengan a 12 pulgadas de distancia, y pueden alcanzar una caja marrón o blanca con accesorios relevantes que pueden ser comunes.

Este producto está respaldado por la garantía restaurada de Amazon

Si no funciona como se esperaba, tiene derecho a un reemplazo o reembolso dentro de los 90 días posteriores a la recepción de su producto. Obtenga soporte rápido para reclamos y solución de problemas gratis a través de un único punto de contacto en Amazon. La garantía está vinculada a la política de devolución estándar de Amazon. Aprende más

Compre teléfonos inteligentes, computadoras, computadoras portátiles, tabletas, electrodomésticos para el hogar y la cocina, consolas de juegos, productos de oficina y más Amazon actualizado.

Pantalla táctil retroiluminada 2K WLED de 12.3 pulgadas en diagonal (2400 x 1600)

Intel Core m3-7Y30 (frecuencia base de 1 GHz, hasta 2.6 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos)

32 GB eMMC | SDRAM LPDDR3-1600 de 4 GB | 802.11ac WiFi (2×2) y Bluetooth 4.2

Amplia cámara frontal de 5MP | Cámara trasera de 13MP | 1 combinación de auriculares / micrófono; 2 USB 3.0 tipo C

Sistema operativo Chrome OS | Google Play Store preinstalado